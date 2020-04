Coronavirus: il paradosso del bonus di 600 euro ai professionisti, tassato due volte (Di lunedì 27 aprile 2020) Il bonus di 600 euro, previsto dal decreto Cura Italia come aiuto a professionisti e lavoratori autonomi in difficoltà per l’emergenza Coronavirus, è soggetto a troppi vincoli e ad una tassazione eccessiva. È il parere di Alberto Oliveti, presidente dell’Adepp (Associazione degli enti di previdenza privati italiani), che sottolinea il paradosso fiscale in cui si trovano le Casse dei professionisti: “Per ogni mille euro che potremmo destinare ai professionisti – spiega sul sito dell’associazione – saremmo costretti a trattenerne almeno 200 da rigirare allo Stato”. Il paradosso della doppia tassa Questa incongruenza nasce da una misura potenzialmente positiva: le Casse previdenziali private si sono impegnate ad anticipare il bonus ai loro iscritti, qualora ne avessero i requisiti, in attesa che poi lo Stato rimborsi gli ... Leggi su thesocialpost Il Coronavirus e l’insostenibile paradosso del Sud : casi ridottissimi - ma resta tutto blindato. Calabria e Sicilia le Regioni meno colpite [DATI]

Il paradosso della doppia tassa Questa incongruenza nasce da una misura potenzialmente positiva: le Casse previdenziali private si sono impegnate ad anticipare il bonus ai loro iscritti, qualora ne avessero i requisiti, in attesa che poi lo Stato rimborsi gli ...

