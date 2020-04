Coronavirus, il ministro Spadafora è cauto: "Allenamenti il 18? Non è detto che si torni a giocare" (Di lunedì 27 aprile 2020) Un freno ai facili entusiasmi, questo è l'effetto dell'intervento di Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo Sport, sulla propria pagina Facebook. Un lungo video in cui si illustrano le ragioni per cui sarebbe prematuro immaginare una ripartenza imminente, nella prossima fase 2 dell'emergenza, del campionato di Serie A. Spadafora - aggiornamenti in diretta sul mondo dello Sport Per chi ha voglia di ascoltare e approfondire prima di commentare Pubblicato da Vincenzo... Leggi su 90min Coronavirus : De Corato - '600 detenuti rilasciati nel Milanese - ministro si dimetta' (2)

Coronavirus : De Corato - '600 detenuti rilasciati nel Milanese - ministro si dimetta'

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus, ministro Speranza: "Responsabilità anche nella fase 2" TGCOM Coronavirus, Francia: è scontro tra Macron e i medici sulla riapertura delle scuole

Il governo ha già deciso che gli istituti accoglieranno gli alunni con gradualità a partire dall’11 maggio. Il consiglio scientifico serve la chiusura fino a settembre ...

Il metodo in 4 punti di Vittorio Colao per le riaperture

Il primo passo per avviare l’Italia alla fase 2” è “ripartire con decisione ma in sicurezza”. E’ quanto dichiara Vittorio Colao spiegando che questa è “adesso la priorità di tutti gli Italiani. Il nos ...

