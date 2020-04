Coronavirus, il governatore Santelli: “in Calabria abbiamo fatto mezzo miracolo, adesso inizia una nuova era” (Di lunedì 27 aprile 2020) Davanti all’emergenza Coronavirus la Calabria “ha fatto un mezzo miracolo“. A dirlo è stato il presidente della Regione, Jole Santelli, nel corso del suo intervento nell’odierno Consiglio regionale dedicato alla sessione di bilancio. Parlando del tema della sanità, Santelli ha osservato: “Mi trovo in una situazione comoda, in termini politici, perchè ho contestato i commissariamenti e ho fatto una guerra al ‘Decreto Calabria’. abbiamo ereditato una catena di comando non chiara: c’è un presidente della Regione, un commissario della spesa, dirigenti delle aziende nominati dal commissario, dal ministero della Salute e altri ancora dal ministero dell’Interno“. “Viste le condizioni date, io credo che abbiamo fatto, non io ma come Calabria, un mezzo miracolo, poggiando – ha rilevato il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Governatore della Campania : “Troppi in strada - si rischia un nuovo stop”

Coronavirus - il Governatore della Sardegna : “Il Dpcm solo a vantaggio del Nord del Paese”

Coronavirus. Trump promuove le riaperture - ma non in Georgia : “È presto - ma governatore faccia quello che ritiene giusto”. Medico a capo task force Usa per vaccino : “Rimosso perché contrario a clorochina”. (Di lunedì 27 aprile 2020) Davanti all’emergenzala“haun“. A dirlo è stato il presidente della Regione, Jole, nel corso del suo intervento nell’odierno Consiglio regionale dedicato alla sessione di bilancio. Parlando del tema della sanità,ha osservato: “Mi trovo in una situazione comoda, in termini politici, perchè ho contestato i commissariamenti e houna guerra al ‘Decreto’.ereditato una catena di comando non chiara: c’è un presidente della Regione, un commissario della spesa, dirigenti delle aziende nominati dal commissario, dal ministero della Salute e altri ancora dal ministero dell’Interno“. “Viste le condizioni date, io credo che, non io ma come, un, poggiando – ha rilevato il ...

RaiNews : #Coronavirus, il governatore del #Veneto #Zaia: 'Il sacrificio non va protratto così, bisogna aprire'. 'Non siamo c… - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - Open_gol : «Non si possono raggiungere le seconde case, c'è qualche governatore che lo sta ipotizzando, ma nell'ambito di ques… - pozzuolinews24 : Troppa gente per strada, il governatore De Luca avverte: 'Comportamenti responsabili o si torna tutti a casa!'… - askanews_ita : Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha visto “assembramenti pericolosi” -