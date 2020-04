Coronavirus, il Governatore della Sardegna: “Il Dpcm solo a vantaggio del Nord del Paese” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Ci attendevamo un Dpcm più ampio nella riapertura di alcune attività e alcuni settori del Paese. In verità il testo lascia intravvedere una efficacia e una incisività solo laddove esistono grandi attività industriali e quindi nella parte settentrionale del Paese“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas collegato in videoconferenza con i giornalisti. Restano chiusi, ha fatto presente, “ampi settori dell’economia trainante del Meridione e delle Isole fatti di micro e piccole imprese”. Per questo, ha annunciato, “è mio intendimento adottare un’ordinanza nelle prossime 48-72 ore che, pur mantenendo la salvaguardia della salute dei cittadini come stella polare, consenta in Sardegna aperture graduali per tornare a una nuova normalità“. Solinas ha fatto ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus. Trump promuove le riaperture - ma non in Georgia : “È presto - ma governatore faccia quello che ritiene giusto”. Medico a capo task force Usa per vaccino : “Rimosso perché contrario a clorochina”.

