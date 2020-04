Coronavirus, il Governatore della Campania: “Troppi in strada, si rischia un nuovo stop” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Il diffondersi di comportamenti irresponsabili, produrrebbe una ripresa forte del contagio e renderebbe inevitabile il ripristino immediato del divieto di mobilità. E’ evidente a tutti che se non c’è da parte di ogni singolo cittadino senso di responsabilità, si rischia di prolungare all’infinito l’emergenza e la sofferenza di tutti, soprattutto dei bambini”. Così il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rivolge un appello alla responsabilità dei cittadini dopo aver verificato “oggi per strada un eccesso di persone senza mascherine, senza distanziamento sociale, con assembramenti pericolosi”. Oggi si è consentita la mobilità dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19 alle 22. “E’ stata una misura presa per dare respiro soprattutto alle famiglie con bambini. Ma e’ ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Governatore della Sardegna : “Il Dpcm solo a vantaggio del Nord del Paese”

