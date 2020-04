Coronavirus, il decreto penalizza il campionato di calcio: “Qualcuno non vuole farlo ripartire” (Di lunedì 27 aprile 2020) «Non mi aspettavo questa decisione. Non capisco perché noi calciatori non possiamo allenarci». Così il calciatore Marco Parolo, centrocampista della Lazio, chiaro e deciso nel commentare l’ultimo Dpcm annunciato ieri sera dal governo, che ancora non permette gli allenamenti ai calciatori. «Si può andare a correre nei parchi. E io cosa faccio? Vado lì quando ho un centro sportivo?», chiede retoricamente Parolo durante una trasmissione della radio ufficiale del club. «La categoria dei calciatori è stata penalizzata – ribadisce Parolo -. C’è maggior sicurezza nel campo all’interno di un centro sportivo, in cui non ci sono buche e si possono fare gli stessi lavori fatti prima della quarantena lontano da altre persone». «Noi abbiamo Formello che ha 5/6 campi, possiamo stare ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il decreto penalizza il campionato di calcio : “Qualcuno non vuole riprendere il campionato”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Italia viaggia verso la fase 2 - attesa per il decreto fiscale

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Italia viaggia verso la fase 2 - attesa per il decreto fiscale (Di lunedì 27 aprile 2020) «Non mi aspettavo questa decisione. Non capisco perché noi calciatori non possiamo allenarci». Così il calciatore Marco Parolo, centrocampista della Lazio, chiaro e deciso nel commentare l’ultimo Dpcm annunciato ieri sera dal governo, che ancora non permette gli allenamenti ai calciatori. «Si può andare a correre nei parchi. E io cosa faccio? Vado lì quando ho un centro sportivo?», chiede retoricamente Parolo durante una trasmissione della radio ufficiale del club. «La categoria dei calciatori è statata – ribadisce Parolo -. C’è maggior sicurezza nel campo all’interno di un centro sportivo, in cui non ci sono buche e si possono fare gli stessi lavori fatti prima della quarantena lontano da altre persone». «Noi abbiamo Formello che ha 5/6 campi, possiamo stare ...

Agenzia_Ansa : La Cei contro il decreto Conte: 'Si viola la libertà di culto' #Coronavirus #ANSA - team_world : Oggi #27aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto relativo alla #Fase2. ? SCOPRI cosa è cons… - rtl1025 : ?? 'Il #lockdown non può essere completo e compiuto, questo virus non viene sconfitto con un decreto, viene sconfitt… - insistente_ : RT @SuperFiammetta: #Calabria.83 decessi x #coronavirus portano la firma di #Conte,#Casalino e #DeMicheli,(#esodi Nord-Sud),ma il governo h… - ltallarico1 : RT @cislfp: ?? Cosa cambia con il decreto del 26 aprile? Scopriamolo insieme! ?? #coronavirus #coronavirusitalia -