Coronavirus, il Commissario Arcuri: “Contratti per 660 milioni di mascherine a 0.38 euro” (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono Fab, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione le prime aziende italiane con cui il Commissario Domenico Arcuri ha sottoscritto contratti per 660 milioni di mascherine chirurgiche ad un prezzo medio di 0,38 euro. ”Desidero davvero ringraziare queste eccellenze italiane – ha detto Arcuri – che, in questo periodo di emergenza, hanno mostrato una straordinaria disponibilità, ma anche un forte senso di responsabilità nel definire il prezzo di vendita delle loro mascherine. Nessuno di questi produttori vende ad un prezzo superiore ai 50 centesimi”. “Si tratta di un primo importante passo – ha poi aggiunto il Commissario Arcuri – ‘stiamo contattando le altre 108 aziende italiane, incentivate grazie a CuraItalia, l’agevolazione messa in campo dal Governo per accelerare la produzione nazionale di mascherine. A ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Commissario Arcuri : “Il 4 maggio via ai test sierologici - nella fase 2 distribuiremo le mascherine”

Coronavirus - per l’ex commissario Ue Bolkestein l’emergenza non è un problema olandese : «Gli Eurobond ci inchiodano alla nostra bara»

Coronavirus - il commissario Arcuri : “Fase 2? Alternativa alla app è ancora la privazione della libertà. Obbligatoria o non si esce? Falso” (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono Fab, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione le prime aziende italiane con cui ilDomenicoha sottoscritto contratti per 660dichirurgiche ad un prezzo medio di 0,38 euro. ”Desidero davvero ringraziare queste eccellenze italiane – ha detto– che, in questo periodo di emergenza, hanno mostrato una straordinaria disponibilità, ma anche un forte senso di responsabilità nel definire il prezzo di vendita delle loro. Nessuno di questi produttori vende ad un prezzo superiore ai 50 centesimi”. “Si tratta di un primo importante passo – ha poi aggiunto il– ‘stiamo contattando le altre 108 aziende italiane, incentivate grazie a CuraItalia, l’agevolazione messa in campo dal Governo per accelerare la produzione nazionale di. A ...

rtl1025 : ?? 'Il #lockdown non può essere completo e compiuto, questo virus non viene sconfitto con un decreto, viene sconfitt… - rtl1025 : ?? 'Stasera ho emanato un'ordinanza per cui il prezzo delle mascherine chirurgiche sarà 0,5 euro, il presidente del… - SkyTG24 : Coronavirus, in diretta il commissario Arcuri - RomanoAng : RT @OGiannino: Il 22 marzo commissario Arcuri annunciava in 2 gg Regioni avrebbero avuto mascherine per intero comparto sanitario, ed entro… - AgenziaOpinione : federfarma * coronavirus / covid-19: « Accordo con Commissario Arcuri, Ordine farmacisti e Assofarm, IN Tutte le fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Commissario Coronavirus, il commissario per l’emergenza Arcuri: “Abbiamo le mascherine che servono per la Fase 2 Ne produrremo 25 milioni al giorno” La Stampa Mascherine, fase due: prezzo, dove comprarle e quando indossarle

Clicca qui e registrati gratuitamente al prossimo webinar dal vivo il 30.04 alle 18.00. Allarme rientrato per le mascherine. L’accordo tra il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 ...

Covid-19, aiuti economici alle imprese. Vertice con Solinas, giornate decisive

Settimana decisiva sul fronte degli aiuti alle imprese sarde nel quadro dell’emergenza economica legata al Covid-19. Si va verso la condivisione del disegno di legge della Giunta approvato il 10 april ...

Clicca qui e registrati gratuitamente al prossimo webinar dal vivo il 30.04 alle 18.00. Allarme rientrato per le mascherine. L’accordo tra il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 ...Settimana decisiva sul fronte degli aiuti alle imprese sarde nel quadro dell’emergenza economica legata al Covid-19. Si va verso la condivisione del disegno di legge della Giunta approvato il 10 april ...