Coronavirus, il capo della Task force Colao: “La Fase 2 coinvolge 4,5 milioni di lavoratori. Servono screening estensivi e subito l’app” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Il primo passo per avviare l’Italia alla Fase 2” è “ripartire con decisione ma in sicurezza”. Il giorno dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che ha annunciato il nuovo decreto sulle misure in vigore a partire dal 4 maggio, arriva anche il comunicato della Task force guidata da Vittorio Colao, che affianca il governo proprio nell’elaborare il modello della cosiddetta convivenza con il Coronavirus. Una Fase che, si legge, coinvolgerà “circa 4,5 milioni di lavoratori e lavoratrici” e che avrà bisogno di una serie di “attività necessarie”, tra le quali “uso di estensivi screening” e “rapida adozione della tecnologia per il tracing”, l’app per il tracciamento del contagio. Sarà necessaria, evidenzia la Task force, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - M5s rinvia ancora l’elezione del capo politico : “Per Beppe Grillo la proroga è indispensabile visto il momento eccezionale”

Coronavirus - M5s rinvia l’elezione del capo politico : “Per Beppe Grillo la proroga è indispensabile visto il momento eccezionale”

Coronavirus. Trump promuove le riaperture - ma non in Georgia : “È presto - ma governatore faccia quello che ritiene giusto”. Medico a capo task force Usa per vaccino : “Rimosso perché contrario a clorochina”. (Di lunedì 27 aprile 2020) “Il primo passo per avviare l’Italia alla2” è “ripartire con decisione ma in sicurezza”. Il giorno dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che ha annunciato il nuovo decreto sulle misure in vigore a partire dal 4 maggio, arriva anche il comunicatoguidata da Vittorio, che affianca il governo proprio nell’elaborare il modellocosiddetta convivenza con il. Unache, si legge,rà “circa 4,5di lavoratori e lavoratrici” e che avrà bisogno di una serie di “attività necessarie”, tra le quali “uso di estensivi screening” e “rapida adozionetecnologia per il tracing”, l’app per il tracciamento del contagio. Sarà necessaria, evidenzia la, anche ...

DPCgov : ?? #Coronavirus #27aprile ore 18 Il Capo Dipartimento Borrelli fa il punto sugli ultimi sviluppi dell’emergenza in I… - Linkiesta : Michele Emiliano, presidente della Puglia, ringrazia il patriarca di tutte le Russie Kirill per gli aiuti sanitari… - AmbCina : Che questo #coronavirus sia stato creato in laboratorio a #Wuhan è 'una visione complottista che non ha niente a ch… - resort7983 : RT @DPCgov: ?? #Coronavirus #27aprile ore 18 Il Capo Dipartimento Borrelli fa il punto sugli ultimi sviluppi dell’emergenza in Italia. Segui… - EnricoFedeRossi : RT @RadioSavana: #MassimoGiletti esplode e va giù durissimo contro l'accoppiata #Bonafede (Ministro Giustizia) & #Basentini (capo del #Dap)… -