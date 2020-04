Coronavirus | il bollettino di oggi lunedì 27 aprile 2020

Coronavirus, il bollettino di oggi, lunedì 27 aprile con i numeri forniti dalla Protezione civile, in aggiornamento dalle ore 18:00 con la conferenza stampa del capo di dipartimento Angelo Borrelli. La settimana scorsa si era chiusa con i rincuoranti dati di Domenica: 260 morti che rappresentavano il dato più basso dei decessi giornalieri dal 15 marzo scorso.

In Lombardia si contano 124 morti nelle ultime 24 ore, 590 i nuovi contagi, mentre si allenta la pressione sulla terapia intensiva con 26 posti occupati in meno. I contagiati da coronavirus sono complessivamente 73.479.





Da ieri preoccupano i dati che arrivano dal Piemonte che ha purtroppo sopravanzato l'Emilia Romagna per casi di contagio da coronavirus diventando la prima regione d'Italia per contagi rispetto agli abitanti.





In Emilia Romagna 212 nuovi casi, l'aumento tra i più bassi registrati dall'inizio dell'emergenza. 45 i nuovi decessi che portano a 3.431 i morti in regione.





In Veneto sono 108 i casi di positività al coronavirus in più di ieri, 17.579 gli attualmente positivi, i pazienti ricoverati sono 1.222, di questi 123 sono in terapia intensiva in calo rispetto a ieri. I pazienti dimessi, dall'inizio dell'emergenza, sono 2.466, 13 in più rispetto a ieri. I deceduti in ospedale dall'inizio dell'emergenza sono 1.084, 1.344 considerando anche le Rsa.





Nel Lazio si registra il record dei guariti che sono 86 nelle ultime 24 ore, 83 invece i nuovi positivi che porta il conto dei pazienti covid in regione a 4562: di questi 2955 sono in isolamento domiciliare, 1464 sono ricoverati non in terapia intensiva, 143 sono ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi inoltre si contano 397 pazienti deceduti, 8 nelle ultime 24 ore.





Nessun caso di positività al coronavirus è stato rilevato ieri in Basilicata su 287 tamponi esaminati, mentre due persone sono guarite. Sono i dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria. Nel complesso in Basilicata, i casi attualmente positivi di Covid-19 sono 217 (-2), sono 25 le persone decedute e 124 (+2) i guariti. I ricoverati restano 64 di cui 7 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 153 (-2).