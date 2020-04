Coronavirus | i numeri di oggi | -290 malati | i guariti sono quasi 65mila

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 27 aprile 2020)dati27 aprile 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Torna a calare, dopo il dato in controtendenza di ieri, il numero dei: -290i positivi al. In totale iin Italia105.813. Le vittime333, un dato in crescita rispetto a ieri, quando i decessi erano stati 290. Da inizio emergenza27mila i morti perin Italia. La maggior parte deiisolamento domiciliare,il 79%. Cala di 53 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che in totale1.961: era dal 16 marzo che non si scendeva sotto i 2mila. In calo anche i pazienti ricoverati in degenza Covid-19, ma bisogna considerare anche il giorno festivo. Significativo ancheil numero dei1.696, in ...