Coronavirus, i morti e i contagiati in Italia (Di lunedì 27 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, più di 105.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 27 aprile Annunciato finalmente il calendario della fase 2, i riflettori si spostano nuovamente sul bollettino della Protezione Civile, utile a capire l'andamento dei contagi in Italia. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 26 aprile In attesa della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che illustrerà il programma della fase 2, riflettori puntati come di consueto sul bollettino della Protezione Civile sull'andamento dell'emergenza Coronavirus in Italia. Anche nella giornata del 26 aprile si registra un calo della pressione sulle strutture ...

Coronavirus - a Napoli città 4 morti in 24 ore (in totale ora sono 60). Altri 6 positivi (896) - 8 guariti (249)

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti Coronavirus in Italia, contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus, 16 nuovi positivi nelle Marche: non erano così pochi dal primo marzo. Ma calano i tamponi/

ANCONA - Emergenza Coronavirus, sono 16 i nuovi positivi segnalati oggi, lunedì 27 aprile, nelle Marche dal Gores. Per trovare una dato così basso bisogna anadare indietro di quasi ...

COVID-19: ROMA SCEGLIE ROMA LANCIA #RIAPRIAMOROMA

“Nella Capitale il numero di contagi nelle ultime settimane è sempre diminuito fino ad arrivare a circa trenta casi al giorno, mentre fortunatamente da due giorni non si registrano decessi per ...

