Coronavirus: i marittimi di Costa Crociere a casa con Mediterranea (Di lunedì 27 aprile 2020) Costa Crociere riporta a casa i marittimi delle Filippine e dell’Indonesia con un viaggio via mare a bordo di Costa Mediterranea. Sulla nave sono stati imbarcati gli equipaggi di Costa Fortuna e Costa Pacifica e attualmente a bordo sono in tutto 1.308, di cui 876 filippini e 349 indonesiani. La partenza è prevista il 30 aprile da Brindisi con arrivo stimato a metà maggio. Viste le crescenti difficolta’ nell’organizzare i voli di rientro per gli equipaggi delle navi, mentre le Crociere sono ferme fino alla fine di maggio, la compagnia ha deciso di far partire i marittimi con un viaggio via mare, su una delle unita’ della flotta, Costa Mediterranea (che può portare fino a 2.680 passeggeri oltre ai 912 membri dell’equipaggio), destinata al mercato dell’Asia. “Costa Mediterranea si trova basata nel porto di Brindisi, da ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : a Firenze i 49 marittimi positivi di Costa Luminosa (non a Pisa)

