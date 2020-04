Coronavirus | i criteri del governo | tra la fase 2 e un nuovo lockdown

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Federico Giuliani Esiste la possibilità che ilinterrompa ladi progressiva uscita dall'emergenza per riabbracciare il temutissimoProprio come nel classico gioco dell'oca, nella battaglia contro ilc'è il rischio che l'Italia, anziché spostarsi in avanti, verso la normalità, possa tornare indietro, fino al punto di partenza. Detto in altre parole, esiste la possibilità che ilinterrompa la progressiva uscita dall'emergenza per riabbracciare il temutissimo. Come spiega Il Corriere della Sera, tutto dipenderà da alcuni fattori, primo fra tutti l'andamento della curva epidemiologica. Da tenere sotto controllo, inoltre, il numero dei posti nelle terapie intensive dei vari ospedali italiani e la quantità di dispositivi di protezione individuale a disposizione della ...