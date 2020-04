Coronavirus: Grimoldi, ‘Conte in Lombardia? Dica che non farà pagare cremazioni’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Con oltre due mesi di ritardo il premier Conte si degna per la prima volta di venire in Lombardia? Pensavamo si facesse vedere direttamente a settembre per la riapertura delle scuole. Comunque visto che si degna di venire almeno porti una buona notizia, almeno venga a Bergamo e Brescia per annunciare che il governo si farà carico dei costi delle cremazioni dei morti di quelle province, senza lasciare questo costo alle famiglie che non hanno potuto salutare i propri cari. Sarebbe un gesto doveroso”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. L'articolo Coronavirus: Grimoldi, ‘Conte in Lombardia? Dica che non farà pagare cremazioni’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Grimoldi - 'Conte in Lombardia? Dica che non farà pagare cremazioni'

Coronavirus : Grimoldi (Lega) - 'Pd infanga e Lombardia risponde con Cig'

Coronavirus : Grimoldi (Lega) - ‘scandaloso Gori - infanga Lombardia sulla Rai’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Con oltre due mesi di ritardo il premier Conte si degna per la prima volta di venire in? Pensavamo si facesse vedere direttamente a settembre per la riapertura delle scuole. Comunque visto che si degna di venire almeno porti una buona notizia, almeno venga a Bergamo e Brescia per annunciare che il governo si farà carico dei costi delle cremazioni dei morti di quelle province, senza lasciare questo costo alle famiglie che non hanno potuto salutare i propri cari. Sarebbe un gesto doveroso”. Lo dichiara Paolo, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. L'articolo, ‘Conte inche non faràcremazioni’ proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Grimoldi, 'Conte in Lombardia? Dica che non farà pagare cremazioni'... - Azzurra54227165 : RT @GrimoldiPaolo: Proprio l'#OMS due mesi fa ci disse di stare tranquilli perché non c'era 'nessuna evidenza della trasmissione del virus… - caterinacorda1 : RT @GrimoldiPaolo: Proprio l'#OMS due mesi fa ci disse di stare tranquilli perché non c'era 'nessuna evidenza della trasmissione del virus… - truleely : RT @GrimoldiPaolo: Proprio l'#OMS due mesi fa ci disse di stare tranquilli perché non c'era 'nessuna evidenza della trasmissione del virus… - GiorgioMario4 : RT @GrimoldiPaolo: Proprio l'#OMS due mesi fa ci disse di stare tranquilli perché non c'era 'nessuna evidenza della trasmissione del virus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Grimoldi Coronavirus: Grimoldi, 'Conte in Lombardia? Dica che non farà pagare cremazioni' Metro Coronavirus: Grimoldi, 'Conte in Lombardia? Dica che non farà pagare cremazioni'

(Adnkronos) - "Con oltre due mesi di ritardo il premier Conte si degna per la prima volta di venire in Lombardia? Pensavamo si facesse vedere direttamente a settembre per la riapertura delle scuole. C ...

Coronavirus: superata quota 25mila contagi. Cirio “Il Piemonte ripartirà, ma con prudenza”

Oggi pomeriggio l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 4.442 (187 ...

(Adnkronos) - "Con oltre due mesi di ritardo il premier Conte si degna per la prima volta di venire in Lombardia? Pensavamo si facesse vedere direttamente a settembre per la riapertura delle scuole. C ...Oggi pomeriggio l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 4.442 (187 ...