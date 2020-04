Coronavirus: Gentiloni, ‘Recovery Fund serve il più presto possibile’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Bruxelles, 27 apr. (AdnKronos) – E’ “certamente necessario” avere il Recovery Fund “in piedi il più presto possibile”. Lo afferma il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in audizione alla commissione Econ dell’Europarlamento, a Bruxelles. “Perché – spiega – la crisi c’è e il rischio di conseguenze differenziate non sarà qui nel 2021 o nel 20221, ma nei prossimi mesi”. L'articolo Coronavirus: Gentiloni, ‘Recovery Fund serve il più presto possibile’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Gentiloni - ‘Recovery Fund serve il più presto possibile’

Coronavirus : Gentiloni - ‘in Ue accordo per sostegno comune’

Coronavirus e Fondi Europei. Commissione Ue (Gentiloni presente) destina le briciole all’Italia - solo 2 miliardi (Di lunedì 27 aprile 2020) Bruxelles, 27 apr. (AdnKronos) – E’ “certamente necessario” avere il Recovery“in piedi il piùpossibile”. Lo afferma il commissario europeo all’Economia Paolo, in audizione alla commissione Econ dell’Europarlamento, a Bruxelles. “Perché – spiega – la crisi c’è e il rischio di conseguenze differenziate non sarà qui nel 2021 o nel 20221, ma nei prossimi mesi”. L'articolo, ‘Recoveryil piùpossibile’ proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Gentiloni e Dombrovskis in audizione al Parlamento #Ue. Tra i temi l'impatto economico del #Covid-19… - Aldebaran_4 : Coronavirus: Gentiloni e Dombrovskis in audizione al Parlamento Ue - Europa - - TV7Benevento : Coronavirus: Gentiloni, 'Recovery Fund serve il più presto possibile'... - NicoleLocatell5 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Gentiloni: 'Calo del #Pil 2020 peggio della crisi finanziaria'. Il commissario agli Affari economici in aud… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: Gentiloni e Dombrovskis in audizione al Parlamento #Ue. Tra i temi l'impatto economico del #Covid-19 e la r… -