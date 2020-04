Coronavirus: Gelmini, ‘pronti a votare in Parlamento norme per sì a Messe’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – ‘Forza Italia è pronta a votare in Parlamento per modificare il Dpcm e per consentire così la possibilità di celebrare le messe. La ‘fase 2’ deve essere un passaggio di speranza per il Paese e non è accettabile limitare la libertà di culto. Il governo ci ripensi”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. L'articolo Coronavirus: Gelmini, ‘pronti a votare in Parlamento norme per sì a Messe’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Gelmini - ‘task force e 450 esperti solo per fase 1 bis’

Coronavirus : Gelmini - ‘task force e 450 esperti solo per fase 1 bis’

Coronavirus : Gelmini - ‘Fi voterà sì a scostamento’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – ‘Forza Italia è pronta ainper modificare il Dpcm e per consentire così la possibilità di celebrare le messe. La ‘fase 2’ deve essere un passaggio di speranza per il Paese e non è accettabile limitare la libertà di culto. Il governo ci ripensi”. Lo scrive su Twitter Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera. L'articolo, ‘pronti ainper sì a Messe’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: Gelmini, 'pronti a votare in Parlamento norme per sì a Messe'... - palermo24h : Coronavirus: Gelmini, ‘task force e 450 esperti solo per fase 1 bis’ - TV7Benevento : Coronavirus: Gelmini, 'task force e 450 esperti solo per fase 1 bis'... - abruzzoweb : CORONAVIRUS: GELMINI (FI), ''NESSUN COINVOLGIMENTO OPPOSIZIONE'' - palermo24h : Coronavirus: Gelmini, ‘Fi voterà sì a scostamento’ -