Coronavirus: Fontana a Conte, 'sostenere imprese, famiglie e tpl' (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo. È stato messo a tema un documento relativo alla ‘Fase 2' in Regione Lombardia". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in occasione della visita del premier Giuseppe Conte in prefettura a Milano. "Nell'affrontare i principali temi di discussione sono emerse alcune questioni chiave condivise da tutto il tavolo, che richiedono risposte da parte del governo. Ho ritenuto opportuno, venuto a conoscenza dell'incontro di stasera, di consegnare un report dei lavori al presidente del Consiglio". Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Fontana a Conte - ‘sostenere imprese - famiglie e tpl’

Coronavirus : Fontana a Conte - ‘sostenere imprese - famiglie e tpl’ (2)

Coronavirus : Fontana a Conte - 'sostenere imprese - famiglie e tpl' (2) (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo. È stato messo a tema un documento relativo alla ‘Fase 2' in Regione Lombardia". Lo ha detto il presidente della Regione Attilioin occasione della visita del premier Giuseppein prefettura a Milano. "Nell'affrontare i principali temi di discussione sono emerse alcune questioni chiave condivise da tutto il tavolo, che richiedono risposte da parte del governo. Ho ritenuto opportuno, venuto a conoscenza dell'incontro di stasera, di consegnare un report dei lavori al presidente del Consiglio".

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: in Lombardia mascherine obbligatorie anche all'aperto #coronavirusitalia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: 'Per la fase 2 bisogna cercare di limare un sacco le regole' #coronavirusitalia… - SkyTG24 : Coronavirus, Fontana a Sky Tg24: 'Obbligo mascherine deve rimanere' - L_Ceci_ : RT @Francesco2370: E allora aprile, COGLIONE ?@FontanaPres? (le mascherine all’aperto con distanza non servono a una beata minchia) COGLION… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana Coronavirus, Conte in Lombardia: non possiamo mollare ora | Altri 333 morti, meno di 2mila pazienti in rianimazione TGCOM Coronavirus: Fontana a Conte, 'sostenere imprese, famiglie e tpl'

(Adnkronos) - "Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo. È stato messo a tema un d ...

Coronavirus, proteste e accese polemiche sulla 'fase 2' in Italia

Il calendario stilato dal governo Conte suscita le ire dei settori che dovranno pazientare di più. Il presidente del Consiglio in serata in Lombardia.

(Adnkronos) - "Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo. È stato messo a tema un d ...Il calendario stilato dal governo Conte suscita le ire dei settori che dovranno pazientare di più. Il presidente del Consiglio in serata in Lombardia.