Coronavirus: Fontana a Conte, 'sostenere imprese, famiglie e tpl' (2) (Di lunedì 27 aprile 2020) (Adnkronos) - Ecco i tre punti principali del documento consegnato dal governatore Fontana al presidente Conte. Sostegno alle famiglie: "asili nido, servizi per l'infanzia, scuola e necessità di coniugare il rientro al lavoro dei genitori con la gestione dei figli e ipotesi di congedi parentali: il 50% della retribuzione non è sufficiente". Sostegno alle imprese: "necessità di rispondere in tempi rapidi alle richieste delle aziende e semplificazione per far ripartire i cantieri e le attività produttive". Trasporto pubblico locale: "necessità di definire chi può occuparsi, e con quale titolo (i funzionari/controllori delle aziende di trasporto non sono pubblici ufficiali), dei controlli all'ingresso delle stazioni e sui mezzi pubblici e del mantenimento delle distanze al loro interno". Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Fontana a Conte - ‘sostenere imprese - famiglie e tpl’

Coronavirus : Fontana a Conte - ‘sostenere imprese - famiglie e tpl’ (2)

Coronavirus : Fontana a Conte - 'sostenere imprese - famiglie e tpl' (Di lunedì 27 aprile 2020) (Adnkronos) - Ecco i tre punti principali del documento consegnato dal governatoreal presidente. Sostegno alle: "asili nido, servizi per l'infanzia, scuola e necessità di coniugare il rientro al lavoro dei genitori con la gestione dei figli e ipotesi di congedi parentali: il 50% della retribuzione non è sufficiente". Sostegno alle: "necessità di rispondere in tempi rapidi alle richieste delle aziende e semplificazione per far ripartire i cantieri e le attività produttive". Trasporto pubblico locale: "necessità di definire chi può occuparsi, e con quale titolo (i funzionari/controllori delle aziende di trasporto non sono pubblici ufficiali), dei controlli all'ingresso delle stazioni e sui mezzi pubblici e del mantenimento delle distanze al loro interno".

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: in Lombardia mascherine obbligatorie anche all'aperto #coronavirusitalia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: 'Per la fase 2 bisogna cercare di limare un sacco le regole' #coronavirusitalia… - SkyTG24 : Coronavirus, Fontana a Sky Tg24: 'Obbligo mascherine deve rimanere' - L_Ceci_ : RT @Francesco2370: E allora aprile, COGLIONE ?@FontanaPres? (le mascherine all’aperto con distanza non servono a una beata minchia) COGLION… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana Coronavirus, Conte in Lombardia: non possiamo mollare ora | Altri 333 morti, meno di 2mila pazienti in rianimazione TGCOM Conte in Lombardia esclude il ritorno alla normalità

L’annuncio della fase 2 nell’epidemia di coronavirus che ha colpito l’Italia non ha avuto lo stesso effetto, per il governo, del lancio della fase 1 e del relativo lockdown, percepito come inevitabile ...

Coronavirus: Fontana a Conte, 'sostenere imprese, famiglie e tpl'

(Adnkronos) - "Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo. È stato messo a tema un d ...

L’annuncio della fase 2 nell’epidemia di coronavirus che ha colpito l’Italia non ha avuto lo stesso effetto, per il governo, del lancio della fase 1 e del relativo lockdown, percepito come inevitabile ...(Adnkronos) - "Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo. È stato messo a tema un d ...