Coronavirus | Federpol | 4 maggio riaprono agenzie investigative

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Labitalia) - "Le richieste avanzate davanti alla Presidenza del Consiglio e al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese hanno ottenuto finalmente una risposta e, tra le attività che potranno ripartire il 4come illustrato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera in un suo intervento televisivo, figurano anche le. Per, la principale associazione di categoria degli investigatori privati italiani, si tratta di una vittoria importante". E' quanto si legge in una nota di. “È la notizia che aspettavamo. Nei confronti degli investigatori privati - dichiara il presidente di, Luciano Tommaso Ponzi- si era manifestata un'incomprensibile e immotivata discriminazione. Il governo infatti, nei precedenti decreti, aveva autorizzato ad operare gli istituti di vigilanza mentre noi investigatori ...