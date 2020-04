Coronavirus, Fca riavvia la produzione alla Sevel di Atessa (Di lunedì 27 aprile 2020) LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Oltre 300 mila metri quadrati di superficie sanificati nelle officine, circa 130 dispenser igienizzanti installati, diffusione delle informazioni di prevenzione ai dipendenti attraverso 15 maxi tabelloni e 25 monitor video, oltre 6000 brochure informative consegnate e 18.000 locandine affisse, una decina di termo camere di controllo della temperatura corporea agli ingressi e oltre 600 punti di dotazione disinfettante per i dipendenti per pulire quotidianamente le attrezzature che utilizzano durante il turno di lavoro. Sono solo alcuni dei numeri che caratterizzano il ritorno oggi al lavoro della maggior parte degli oltre 6.000 dipendenti dello stabilimento Sevel di Atessa, joint venture con il Gruppo PSA, che produce veicoli protagonisti del mercato internazionale nel settore dei commerciali. Queste ed altre misure fanno parte dell’accordo ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : crollano le vendite di auto in Europa (-51 - 8%) - FCA – 74 - 4%

