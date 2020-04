Coronavirus | Fase 2 | ecco chi potremo incontrare dal 4 maggio

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 27 aprile 2020) Visite ai congiunti, ma con la mascherina e rispettando le distanze. Il nuovo decreto del governo che lancia la2 apre ad alcuni momenti di socialità: ma cosa si intende per “congiunti”? In un modo o nell’altro siamo arrivati alla2: il lockdown che ci ha tenuti a casa per oltre un mese … L'articolo2:chidal 4proviene da www.meteoweek.com.