Coronavirus, familiare contagiato: 15esimo caso a Maddaloni (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Nuovo contagiato da Coronavirus nella città calatina. Lo comunica il sindaco Andrea De Filippo alla cittadinanza. Si tratta di un familiare di un paziente che era già risultato positivo al tampone per il Covid-19. E’ il 15esimo caso a Maddaloni che conta due decessi, due persone in isolamento domiciliare, tre pazienti ricoverati in ospedale e otto guariti. “Il bilancio per la nostra città, pur nella consapevolezza del dolore per i due decessi, è complessivamente positivo. Al di sotto di quella che è la media sia nazionale che provinciale. Testimonianza del fatto che con l’aiuto di Dio siamo riusciti ad arginare l’espansione epidemiologica ed oggi siamo impegnati ad affrontare la fase 2. Nei prossimi giorni procederemo, nel rispetto di tutte le norme, alla riapertura del ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Rezza : l’isolamento a casa “comporta il rischio della trasmissione familiare - in Cina il problema è stato affrontato diversamente”

