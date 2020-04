Coronavirus fa saltare i matrimoni: 17mila cancellazioni (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus fa saltare i matrimoni: 17mila cancellazioni. E si prevede che ne salteranno altri 50mila tra maggio e giugno 2020 L’emergenza da Coronavirus ha fatto saltare già 17mila matrimoni. Una scelta dovuta alle limitazioni imposte, restrizioni che scoraggiano gli sposi. D’altronde il divieto di assembramenti, baci, abbracci ecc. non è proprio quello che ci si … L'articolo Coronavirus fa saltare i matrimoni: 17mila cancellazioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - senza contributi a fondo perduto troppe piccole imprese "rischiano di saltare"

Elezioni rinviate per il Covid19, 32 sindaci dell’Agrigentino contro il commissariamento

Ieri la capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana ha presentato un emendamento che verrà esaminato nella sessione di bilancio dell’Ars ...

