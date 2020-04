Coronavirus | Elena Cattaneo | “Dalla scienza risultati straordinari | ma la politica

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) “La cosa paradossale è che, per anni, quando la comunità scientifica aveva qualcosa da dire con un certo grado di certezza, laha preferito ignorarla. Ora, invece, in presenza di una pandemia e di un virus nuovo di cui si sa ancora pochissimo, lapretende certezze dalla. La frase più indicativa dello smarrimento della classee anche dell’incomprensione del metodo scientifico è stata pronunciata dal ministro per gli Affari europei Francesco Boccia: “Chiedo alla comunità scientifica di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema – ha dichiarato al Corriere -. Pretendiamo chiarezza, altrimenti non c’è“. “C’è un comportamento schizofrenico – afferma in una lunga intervista a Il Foglio, biologa e ...