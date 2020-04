Coronavirus, ecco come sarà la fase 2: le date della riapertura dell’Italia (Di lunedì 27 aprile 2020) Chi si aspettava un ‘libera tutti’ già a partire dal 4 maggio è rimasto deluso. Sono pochissime, infatti, le concessioni del governo per quella data. L’Italia entrerà gradualmente nella fase 2 e dal 18 maggio è prevista una più ampia ripresa delle attività. Continuerà ad essere obbligatoria l’autocertificazione, almeno fino al 18 maggio. Due campi particolarmente delicati e con una situazione non definita sono la scuola e il calcio. A proposito dell’attività didattica il Premier Giuseppe Conte ha detto: “La ministra Azzolina sta lavorando per far ripartire le scuole a settembre nel miglior modo possibile. L’ attività scolastica a distanza sta funzionando. Adesso tra le cose più immediate va fatto l’esame di Stato. Abbiamo scelto di consentire l’esame di stato ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - decreto 4 maggio : testo completo - ecco cosa cosa si potrà fare

Coronavirus - sono più sicure le vacanze al mare o in montagna? Ecco cosa ne pensa il virologo

Coronavirus - Fase 2 : ecco tutto quello che si può fare e le date relative (Di lunedì 27 aprile 2020) Chi si aspettava un ‘libera tutti’ già a partire dal 4 maggio è rimasto deluso. Sono pochissime, infatti, le concessioni del governo per quella data. L’Italia entrerà gradualmente nella2 e dal 18 maggio è prevista una più ampia ripresa delle attività. Continuerà ad essere obbligatoria l’autocertificazione, almeno fino al 18 maggio. Due campi particolarmente delicati e con una situazione non definita sono la scuola e il calcio. A proposito dell’attività didattica il Premier Giuseppe Conte ha detto: “La ministra Azzolina sta lavorando per far ripartire le scuole a settembre nel miglior modo possibile. L’ attività scolastica a distanza sta funzionando. Adesso tra le cose più immediate va fatto l’esame di Stato. Abbiamo scelto di consentire l’esame di stato ...

Corriere : Ecco i cerchi rossi che segneranno le distanze nel metrò a Milano - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco la mappa della crescita percentuale per provincia di questa settimana. Invece, le province co… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - Ecatetriformis : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, ecco la mappa della crescita percentuale per provincia di questa settimana. Invece, le province con la cres… - lovembravi : RT @RenataA83480287: Noi studenti stiamo vivendo una situazione vergognosa. Ecco la lettera di alcune maturande che si sta cercando di fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco a che punto è l’epidemia. «Ora la discesa è più rapida. Meno morti» Corriere della Sera Aria e sanificazione degli ambienti, i consigli del prof: «Ecco come adeguare le case e i luoghi di lavoro»

In vista della “fase 2” e dell’arrivo della stagione estiva aumentano dubbi e interrogativi sugli ipotetici rischi di contagio attraverso lo scambio dell'aria: le risposte del professor Fantozzi, doce ...

Taranto, partita di calcetto (con pubblico): identificati e sanzionati

Approfittando del bel tempo, qualcuno ha deciso di organizzare una bella partita di calcetto (con tanto di pubblico). La partita di cal ...

In vista della “fase 2” e dell’arrivo della stagione estiva aumentano dubbi e interrogativi sugli ipotetici rischi di contagio attraverso lo scambio dell'aria: le risposte del professor Fantozzi, doce ...Approfittando del bel tempo, qualcuno ha deciso di organizzare una bella partita di calcetto (con tanto di pubblico). La partita di cal ...