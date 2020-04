Coronavirus e lotta contro il cancro | la ricerca non si ferma

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ilha necessariamente imposto un rallentamento a molti progetti difocalizzati sull’individuazione di nuove cureil. AIRC guarda alle sfide dei prossimi mesi per garantire continuità allaoncologica e fornire le giuste risposte a tutti i pazienti. Per rafforzare questo messaggio, ha lanciato una campagna con l’hashtag #HOFIDUCIANELLAper sottolineare la centralità dellascientifica perché l’invisibile, ma fondamentale lavoro deitori oggi, diventi il futuro di tutti domani. La dottoressa Anna Bagnato,trice AIRC presso l’Istituto dei Tumori Regina Elena di Roma, ci ha spiegato come è cambiato il loro lavoro e quali strumenti sono stati adottati per non bloccare le attività in laboratorio che hanno come scopo trovare nuove terapieil. Come ...