Coronavirus e la fase 2: aria condizionata, Burioni mette in guardia (Di lunedì 27 aprile 2020) Da oggi, 27 aprile 2020, siamo alle prese con il Coronavirus e la fase 2. Con cautela e tante precauzioni la vita ricomincerà a mettere piede fuori di casa ma le attenzioni da prestare in questa nuove fase non devono assolutamente abbassare la guardia. Non si creda che sia tutto finito perché basta sottovalutare il virus per ricadere con tutte le scarpe nel contagio. Coronavirus e fase 2: Burioni sollecita a fare sempre attenzione Il Dr. Burioni ci racconta la motivazione su Medical Facts e conclude con un monito: “La distanza e l’attenzione ai flussi d’aria saranno i due elementi ai quali ci dovremo affidare per la protezione contro l’infezione quando tenteremo di riprendere la nostra vita normale”. La vicenda: Cina, Guangzhou (Canton), 24 gennaio 2020. Una famiglia proveniente da Wuhan va a mangiare in un ristorante abbastanza grande da ... Leggi su pianetadonne.blog Fase 2 Coronavirus - Colao : «Riaperture in sicurezza è il primo passo. Al lavoro 4 - 5 milioni di persone»

