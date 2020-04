Coronavirus e Fase 2: i vescovi contro il Governo sul no alle messe (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus durante una conferenza stampa. I dettagli sulla Fase 2 hanno riguardato anche la possibilità di ripartire anche con i riti religiosi. Per il momento resta il no alle messe e più in generale tutte le cerimonie civili e religiose anche se, con un allentamento delle misure di lockdown, saranno consentite le cerimonie funebri dal 4 maggio. Queste dovranno svolgersi preferibilmente all’aperto, e potranno partecipare i parenti fino ad un massimo di 15 persone. La risposta della Cei Dopo il discorso di Conte, la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha diramato una nota in cui sottolinea come queste siano decisioni contro la libertà di culto. “I vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - oltre 197.000 casi totali in Italia. Conte : “Inizia la fase 2”. Bellanova - ‘Si poteva osare di più’ – DIRETTA

