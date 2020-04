Coronavirus e Fase 2: cosa si può fare dal 4 maggio (Di lunedì 27 aprile 2020) Proprio qualche ora fa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus in Italia durante una conferenza stampa mirata sulla Fase 2. Il premier nel pomeriggio aveva “incontrato” in videoconferenza con le Regioni e i Comuni per approntare il piano per la Fase 2, che vede un piccolo allentamento delle misure di lockdown che la popolazione ha subito fino ad oggi. Dopo il suo discorso resta un po’ confusione su cosa si può o non si può fare. Visite alla famiglia Dalla conferenza stampa di Conte emerge finalmente la notizia: nella Fase 2 si potrà far visita alla propria famiglia. Il premier ricorda però che si dovranno mantenere le distanze di sicurezza e l’uso delle mascherine. Resta il no categorico alle riunioni di famiglia e ai party privati. ... Leggi su thesocialpost Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti - vescovi contrari alla Fase 2

Coronavirus e Fase 2 - Conte : “In arrivo misure economiche straordinarie per famiglie - lavoratori e imprese : non lasceremo indietro nessuno”

