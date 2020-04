Coronavirus e Fase 2, Conte: “In arrivo misure economiche straordinarie per famiglie, lavoratori e imprese: non lasceremo indietro nessuno” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Nei prossimi giorni approveremo in Consiglio dei ministri il nuovo decreto legge con le ulteriori e straordinarie misure economiche di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. Lo dico chiaramente, senza fraintendimenti: faremo di tutto per non lasciare indietro nessuno, per dare ristoro e sostegno a tutti e far arrivare alle imprese nel più breve tempo possibile tutta la liquidità necessaria“: lo ha scritto il premier Giuseppe Conte in una lettera inviata al Quotidiano del Sud, all’indomani della presentazione delle misure di allentamento del lockdown in vigore dal 4 maggio. “Questo è il dovere del Governo in questa Fase: accompagnare il Paese fuori da queste sabbie mobili. Ma non possiamo certo limitarci al presente, commetteremo un errore imperdonabile. Perché il mondo, dopo il Covid-19, è destinato a ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e Fase 2 : cosa si può fare dal 4 maggio

Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti - vescovi contrari alla Fase 2

Coronavirus - ultime notizie – Conte : «Il 4 maggio inizia la Fase 2 : possibile un aumento dei contagi». In Italia oltre 26mila vittime dall’inizio della pandemia. La protesta della Cei per le Messe ancora vietate (Di lunedì 27 aprile 2020) “Nei prossimi giorni approveremo in Consiglio dei ministri il nuovo decreto legge con le ulteriori edi sostegno alle, ai lavoratori e alle imprese. Lo dico chiaramente, senza fraintendimenti: faremo di tutto per non lasciare indietro nessuno, per dare ristoro e sostegno a tutti e far arrivare alle imprese nel più breve tempo possibile tutta la liquidità necessaria“: lo ha scritto il premier Giuseppein una lettera inviata al Quotidiano del Sud, all’indomani della presentazione delledi allentamento del lockdown in vigore dal 4 maggio. “Questo è il dovere del Governo in questa: accompagnare il Paese fuori da queste sabbie mobili. Ma non possiamo certo limitarci al presente, commetteremo un errore imperdonabile. Perché il mondo, dopo il Covid-19, è destinato a ...

Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - Corriere : Ecco i cerchi rossi che segneranno le distanze nel metrò a Milano - MatteoRichetti : Non riesco proprio a fare ironia. Adesso la fase 2 la devono aprire le forze di maggioranza. Non si può avere un Pa… - pincpa : RT @tempoweb: La #Chiesa rompe con #Conte SEQUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø - Roky99760738 : RT @Michele_Anzaldi: Coronavirus: Anzaldi, 'Conte? tanto rumore per nulla, Fase 2 non c'è' - -