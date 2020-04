Coronavirus, De Micheli: “Stando al decreto non ci si può spostare nelle seconde case” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Nell’ambito di questo dpcm non è possibile raggiungere le seconde case“. Il primo chiarimento su uno dei principali dubbi interpretativi del nuovo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte arriva dalla ministra delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, ospite a La vita in diretta. Nel testo, infatti, è sparito il divieto di spostarsi nelle seconde case. Per la ministra però resta il fatto che “non si possono raggiungere, tranne mi sembra di aver capito ci sia qualche presidente di Regione che lo sta ipotizzando”. La nuova ordinanza del presidente del Veneto Luca Zaia consente infatti lo spostamento individuale su tutto il territorio regionale per recarsi alle seconde case di proprietà. Il Dpcm del 10 aprile – che consolidava il lockdown – metteva nero su bianco: “Resta vietato ogni spostamento verso ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - oltre 199.000 casi totali in Italia. De Micheli sulle seconde case : “Non si può andare” – DIRETTA

Coronavirus : Iv - ‘bene De Micheli - ora lavorare su piste ciclabili’

Coronavirus : Iv - ‘bene De Micheli - ora lavorare su piste ciclabili’ (Di lunedì 27 aprile 2020) “Nell’ambito di questo dpcm non è possibile raggiungere lecase“. Il primo chiarimento su uno dei principali dubbi interpretativi del nuovofirmato dal premier Giuseppe Conte arriva dalla ministra delle infrastrutture e trasporti, Paola De, ospite a La vita in diretta. Nel testo, infatti, è sparito il divieto di spostarsicase. Per la ministra però resta il fatto che “non si possono raggiungere, tranne mi sembra di aver capito ci sia qualche presidente di Regione che lo sta ipotizzando”. La nuova ordinanza del presidente del Veneto Luca Zaia consente infatti lo spostamento individuale su tutto il territorio regionale per recarsi allecase di proprietà. Il Dpcm del 10 aprile – che consolidava il lockdown – metteva nero su bianco: “Resta vietato ogni spostamento verso ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Micheli: non si possono raggiungere le seconde case #coronavirusitalia - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, De Micheli: non si possono raggiungere le seconde case #coronavirusitalia - bizcommunityit : Coronavirus, «I congiunti sono anche i fidanzati». De Micheli: «Divieto di raggiungere le seconde case» - MariaLu91149151 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, De Micheli: non si possono raggiungere le seconde case #coronavirusitalia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, De Micheli: non si possono raggiungere le seconde case #coronavirusitalia -