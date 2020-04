Coronavirus | dal 4 maggio si riapre | visite ai familiari ma con mascherina | resta

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - La fase 2, Conte: 'Ora la convivenza con il virus. Distanza o la curva risale'. 'Dal 4 maggio riapre… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Abbott vince il bando, dal 4 maggio via ai test sierologici. Da effettuare su un campione della popol… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #GiuseppeConte: 'Dal 4 maggio più spostamenti, ma non sarà un libera tutti' - #coronavirus - RepubblicaTv : Coronavirus, com'è deserta Venezia: da San Marco a Rialto la meraviglia vista dal drone -

