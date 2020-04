Coronavirus, dai giuristi agli economisti Boeri e Becchetti: l’appello per regolarizzare i migranti. “Problema non solo economico, anche sanitario” (Di lunedì 27 aprile 2020) Più di 370 persone, tra economisti, immunologi, virologi e giuristi, hanno firmato un appello per la regolarizzazione degli immigrati irregolari in tutti i settori economici italiani. Una proposta che, spiega l’economista Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia politica all’Università Tor Vergata, “il Parlamento sta discutendo per i lavoratori nel settore agricolo”, ma che, secondo i firmatari, va estesa a tutti “coloro che lavorano nel settore dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alle persone”. “Come è possibile pensare che la fase 2 possa funzionare quando ci sono 600 mila lavoratori invisibili che si rimetteranno in marcia sfuggendo ai controlli sanitari?”, si chiede ancora Becchetti. Anche l’ex presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito Boeri, ... Leggi su ilfattoquotidiano Dai test sierologici alle app : così l'Italia dà la caccia al coronavirus

Coronavirus - dai cantieri ai ristoranti : il calendario della ripartenza nella fase 2. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di lunedì 27 aprile 2020) Più di 370 persone, tra, immunologi, virologi e, hanno firmato un appello per la regolarizzazione degli immigrati irregolari in tutti i settori economici italiani. Una proposta che, spiega l’economista Leonardo, professore ordinario di Economia politica all’Università Tor Vergata, “il Parlamento sta discutendo per i lavoratori nel settore agricolo”, ma che, secondo i firmatari, va estesa a tutti “coloro che lavorano nel settore dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alle persone”. “Come è possibile pensare che la fase 2 possa funzionare quando ci sono 600 mila lavoratori invisibili che si rimetteranno in marcia sfuggendo ai controlli sanitari?”, si chiede ancora. Anche l’ex presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito, ...

regionetoscana : #coronavirus #COVID19italia Da oggi le mascherine sono distribuite solo in farmacia. L'invito è di seguire il crite… - LaStampa : Il fotoreporter brasiliano: «Il presidente non ha etica, il Covid sarà un massacro per gli indigeni». E fa un appel… - fanpage : Conte è stato chiaro. Quando potremmo recarci dai parrucchieri e dalle estetiste #Conte #conferenzastampa #Fase2 - SilviaMallaci : RT @RadioSavana: Clamorosa protesta a #Padova dove 2 parrucchieri si incatenano in negozio: 'Se Lei (#Conte) pensa che Noi andiamo in banca… - rossella_falai : RT @RadioSavana: Clamorosa protesta a #Padova dove 2 parrucchieri si incatenano in negozio: 'Se Lei (#Conte) pensa che Noi andiamo in banca… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dai Coronavirus, dai bar ai negozi: a Roma uno su 5 non riaprirà Il Messaggero Covid-19, rischio trappole informatiche. Il Codacons: “Attenzione al phising”

In piena emergenza Covid-19, i pirati del web sono più agguerriti che mai: lo smart working ha fatto lievitare esponenzialmente i rischi di attacchi informatici e truffe online. Sono state infatti num ...

Altri 13 guariti all’Oasi di Troina, sono sette pazienti e sei operatori

Ad oggi il quadro dei contagi nella struttura è decisamente migliorata e l’emergenza sanitaria è sostanzialmente contenuta. Complessivamente dei 172 contagiati tra pazienti e operatori, ad oggi abbiam ...

In piena emergenza Covid-19, i pirati del web sono più agguerriti che mai: lo smart working ha fatto lievitare esponenzialmente i rischi di attacchi informatici e truffe online. Sono state infatti num ...Ad oggi il quadro dei contagi nella struttura è decisamente migliorata e l’emergenza sanitaria è sostanzialmente contenuta. Complessivamente dei 172 contagiati tra pazienti e operatori, ad oggi abbiam ...