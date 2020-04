Coronavirus, dagli Usa: “Il sole lo uccide in pochi minuti” (Di lunedì 27 aprile 2020) La luce solare può uccidere il Coronavirus “in pochi minuti”, ha affermato il Dipartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il dipartimento afferma di aver condotto ricerche che dimostrano che umidità elevata, temperature e luce solare possono uccidere il virus su tutte le superfici e nell’aria. Bill Bryan, consulente scientifico e tecnologico del DHS, ha dichiarato: “La nostra osservazione più sorprendente finora è il potente effetto che la luce solare sembra avere nell’uccidere il virus sulle superfici e nell’aria. Abbiamo riscontrato un effetto simile anche quando l’aumento della temperatura e dell’umidità o entrambi sono generalmente meno favorevoli al virus“. Luce del sole sconfigge il Coronavirus: cosa dice la ricerca americana. Verità o bufala? In una precedente ricerca, ... Leggi su italiasera Coronavirus - gare a porte chiuse? La soluzione del Barcellona contro l’horror vacui : cori dei tifosi registrati e diffusi dagli altoparlanti

Chi abita al mare o al lago può fare il bagno purché da solo e comunque mantenendo un metro di distanza dagli altri, e salvo divieti a livello locale. Lo chiarisce la nuova faq sul decreto '#iorestoac ...

Coronavirus: “Non si possono tenere chiuse delle attività (bar, ristoranti, pasticcerie, parrucchieri, centri estetici, palestre) fino al 1 giugno. Che il Governo cambi programma e in fretta”. Lo affe ...

