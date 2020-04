Coronavirus | creato un circuito anti-spreco per la ventilazione polmonare | rimette in

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Unperre in circolo la parte di ossigeno erogata dal sistema dima che non viene consumata dal paziente in insufficienza respiratoria. E che altrimenti si disperderebbe nell’ambiente. A realizzarlo nel laboratorio di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Milano-Bicocca presso l’Ospedale San Gerardo e a brevettarlo sono stati Giacomo Bellani, professore di Anestesiologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo, e Andrea Coppadoro, medico della struttura ospedaliera monzese. Il “kit di ricircolo”, come l’hanno definito i due ricercatori, si applica a sistemi dimeccanici di tipo non invasivo, utilizzati sulle ambulanze o nei reparti a media intensità di cura. «In ...