Coronavirus | continua il trend super positivo della Campania

Una dura presa di posizione della Cei che sperava in un allentamento più ampio delle misure e nella possibilità di tornare a celebrare la Messa con i fedeli ...

Coronavirus: Tom Hanks risponde a un bimbo vittima di bullismo

Tom Hanks, il pluripremiato attore americano, ha scritto una lettera in risposta a un bambino bullizzato per il suo nome: Corona. L'originale risposta ha fatto presto il giro del mondo.

