Coronavirus, Conte: “Se i contagi crescono, interveniamo per chiudere zone circoscritte. Ministro Speranza indicherà soglie sentinella” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Vogliamo tenere sotto controllo l’andamento epidemiologico. Le Regioni ci forniranno con cadenza giornaliera i dati sull’andamento della curva e sulla situazione di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Con questi dati potremo verificare se ci sono situazione critiche e a quel punto potremo intervenire con chiusure circoscritte. Il ministro Roberto Speranza indicherà quali sono le soglie sentinella” oltre le quali intervenire. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentando ieri il Dpcm sulla fase 2. L'articolo Coronavirus, Conte: “Se i contagi crescono, interveniamo per chiudere zone circoscritte. Ministro Speranza indicherà soglie sentinella” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Conte : “Riaprire subito le scuole? Esplosione di contagi in due settimane. Stiamo lavorando per il rientro a settembre”

