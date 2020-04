Coronavirus | Conte in Lombardia | “Non ci sono condizioni per ritorno alla normalità Il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Tutti speravano di tornare prestonormalità, ma non cileper tornarenormalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte”. Il presidente del Consiglio Giuseppe, arrivato a Milano per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, ha difeso il decreto per l’inizio della fase 2 e la gradualità delle misure. “Stiamo facendo tanti sacrifici”, ha detto, “non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe sntare i cittadini”. Il riferimento è alle tante critiche sollevate in queste ore sul fatto che dal 4 maggio continueranno a esserci numerose restrizioni: “misure studiate per alleviare le sofferenze anche psicologiche che stiamo affrontando, ma non ...