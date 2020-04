Coronavirus, Conte in Lombardia: “Non ci sono condizioni per ritorno alla normalità. Governo non cerca consenso, vuol fare le cose giuste” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Tutti speravano di tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano. “Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe sContentare i cittadini”. Il presidente del Consiglio è arrivato in tarda serata in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Conte incontrerà il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Conte a Milano : "Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità"

Coronavirus : Conte - ‘congiunti? non significa andare a fare feste’

Coronavirus : Conte - ‘4 maggio 4 - 5mln lavoratori - occasione di contagio’ (Di lunedì 27 aprile 2020) “Tutti speravano di tornare prestonormalità, ma non cileper tornarenormalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppea Milano. “Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe sntare i cittadini”. Il presidente del Consiglio è arrivato in tarda serata in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita inda quando è scoppiata l’emergenzaincontrerà il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di RegioneAttilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della ...

Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Chiedo scusa per i ritardi su cassa integrazione e bonus, arrivate all’Inps 11 milioni di rich… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Se ami l’Italia mantieni le distanze, la curva del contagio può risalire” - MariMario1 : RT @Libero_official: #Conte fumoso e retorico, ma è solo strategia: così guadagna tempo per non essere il capro espiatorio #coronavirus #fa… - LPDScrivere : Conte avrà mille difetti (chi non ne ha) ma è una persona ONESTA, e questo lo capiscono anche gli ingenui che affol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Conte a Milano: "Non è un governo materialista, rammarico per la Cei" - Politica Agenzia ANSA Notizie Sir del giorno: Papa Francesco, Comece su Dpcm Fase 2, Fondo di solidarietà Ue, Mattarella su scuola, Brasile, coronavirus

Papa Francesco: ai giornali di strada, "grazie per il lavoro che fate e per le storie di speranza che raccontate" "Da molte settimane i giornali di strada non sono venduti e i loro venditori non posso ...

Netflix: è il caso di vendere?

Sui mercati il caso Netflix (NASDAQ:NFLX) è emblematico dei nuovi consumi da coronavirus. Ma in molti si chiedono, riguardo alle azioni Netflix, è il caso ...

Papa Francesco: ai giornali di strada, "grazie per il lavoro che fate e per le storie di speranza che raccontate" "Da molte settimane i giornali di strada non sono venduti e i loro venditori non posso ...Sui mercati il caso Netflix (NASDAQ:NFLX) è emblematico dei nuovi consumi da coronavirus. Ma in molti si chiedono, riguardo alle azioni Netflix, è il caso ...