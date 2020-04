Coronavirus | Conte | “Cosa succederà il 4 maggio” Incontri | sport e spostamenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Misure in vigore dal 4 maggio fino al 18 maggio, conferma generalizzata misure di spostamento all’interno delle regioni”, questo ha detto ieri serariguardo il nuovo Dcpm riguardo la fase 2. “Aggiungiamo possibilità dimirati a congiunti, vogliamo consentiere a famiglie di riunirsi nel rispetto delle misure, con mascherine e dispositivi, no party privati. Consentiamo il rientro nel proprio domicilio o residenza. All’interno delle regioni sono consentiti i movimenti così come è adesso. Tra regioni è consentito spostamento solo per motivi comprovati di lavoro”. “Coloro che hanno temperatura superiore a 37,5 o difficoltà respiratoria hanno obbligo di restare a casa. Il sindaco potrà disporre chiusura aree, concediamo accesso a parchi e giardini pubblici con rispetto distanze e ingressi ...