Coronavirus | Conte “Allenamenti individuali dal 4 5 | a squadre dal 18”

(Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per consentire una graduale ripresa delle attivita’ sportive, saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle federazioni, ma solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti. Dunque allenamenti a porte chiuse per le discipline”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppeparlando delle nuove misure per l’emergenza sanitaria che partiranno dal 4 maggio. “Ora per fare attivita’ fisica ci si potra’ allontanare dalla propria abitazione – ha aggiunto il presidente del Consiglio – ma rispettando la distanza di almeno due metri dalle altre persone se si tratta di attivita’ sportiva, mentre bastera’ un metro per ...