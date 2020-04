Coronavirus, Conte a Milano per la prima volta: “Non ci sono le condizioni per ritornare alla normalità” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato con la mascherina in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Conte incontrerà il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte si recherà a Bergamo e a Brescia. “Tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte“: ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano. “Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Conte : «Ora conviviamo con il virus - no condizioni per normalità. Se contagio sfugge pronti a richiudere»

Coronavirus - Conte in Lombardia : “Non ci sono condizioni per ritorno alla normalità. Il governo non cerca consenso - vuol fare le cose giuste”

Coronavirus : Conte - ‘Cei? Lavoriamo a protocollo per garantire ai fedeli messe in sicurezza (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, è arrivato con la mascherina in Prefettura a, tappa iniziale della suavisita in Lombardia da quando è scoppiata l’emergenzaincontrerà il prefetto di, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della riunionesi recherà a Bergamo e a Brescia. “Tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non cileper tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte“: ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe. “Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose ...

Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Chiedo scusa per i ritardi su cassa integrazione e bonus, arrivate all’Inps 11 milioni di rich… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Se ami l’Italia mantieni le distanze, la curva del contagio può risalire” - BlitzQuotidiano : Conte: “Non ci sono condizioni per tornare a normalità. Fase 2 non è liberazione dal coronavirus”… - jerryMassloII : RT @MPenikas: FQ: Coronavirus, Conte in Lombardia: “Non ci sono condizioni per ritorno alla normalità. Il governo non cerca consenso, vuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Conte a Milano: "Non è un governo materialista, rammarico per la Cei" - Politica Agenzia ANSA Ghinelli: “il futuro è nelle nostre mani”. Dal 4 maggio riaprono anche i cimiteri

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nella consueta conferenza stampa sulla situazione Coronavirus ha ripetuto come il futuro sia nelle nostre mani per la Fase2. Lo scopo infatti è quello di non ...

Concorso straordinario, è scontro politico: PD, LeU e Lega contro pubblicazione bando

Ieri sera il Premier Conte durante la conferenza stampa, durante la quale ha anticipati i contenuti del nuovo DPCM per le misure anti contagio ...

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nella consueta conferenza stampa sulla situazione Coronavirus ha ripetuto come il futuro sia nelle nostre mani per la Fase2. Lo scopo infatti è quello di non ...Ieri sera il Premier Conte durante la conferenza stampa, durante la quale ha anticipati i contenuti del nuovo DPCM per le misure anti contagio ...