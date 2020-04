Coronavirus, comincia la Fase 2 dell’auto. Ecco le nuove regole per mobilità e trasporti (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ultimo decreto, che sancisce l’inizio della cosiddetta Fase 2 nel contenimento dell’emergenza Covid-19, riporta nuove misure anche per quanto riguarda la ripartenza del settore automotive. Dal prossimo 4 maggio, infatti, potranno riprendere le attività tutte le aziende del commercio all’ingrosso (e in un secondo momento anche al dettaglio) di riparazione di autoveicoli e motoveicoli, così come pure le aziende di fabbricazione di auto, rimorchi e semirimorchi: la prima categoria identificata dal codice Ateco 45, la seconda dal codice 29. Nello svolgimento dell’attività lavorativa, i provvedimenti prevedono l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) oltre al rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro: regole che, se non rispettate, possono far incorrere le aziende in ... Leggi su ilfattoquotidiano Basket : NBA - ci si può ricominciare ad allenare dall’inizio di maggio dove le ordinanze sul coronavirus saranno allentate

Basket : NBA - ci si può ricominciare ad allenare dall’inizio di maggio dove le ordinanze sul coronavirus saranno allentate

Vaccino coronavirus : Inovio comincia i test sugli esseri umani (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ultimo decreto, che sancisce l’inizio della cosiddetta2 nel contenimento dell’emergenza Covid-19, riportamisure anche per quanto riguarda la ripartenza del settore automotive. Dal prossimo 4 maggio, infatti, potranno riprendere le attività tutte le aziende del commercio all’ingrosso (e in un secondo momento anche al dettaglio) di riparazione di autoveicoli e motoveicoli, così come pure le aziende di fabbricazione di auto, rimorchi e semirimorchi: la prima categoria identificata dal codice Ateco 45, la seconda dal codice 29. Nello svolgimento dell’attività lavorativa, i provvedimenti prevedono l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) oltre al rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro:che, se non rispettate, possono far incorrere le aziende in ...

MarcoScafati1 : #Coronavirus, comincia la #Fase2 dell’#auto. Ecco le nuove #regole per #mobilità e #trasporti - Ilferocecabaret : #Giuseppi fa indispettire in un colpo solo la Cei, la lobby gay, gli industriali e i bottegai. Comincia a starmi si… - AlessiaSLorenzi : Coronavirus, cosa si potrà fare nella Fase 2. Si comincia pian piano, ma non bisogna avere fretta. Rammentiamo sem… - solonews1011 : Occhio che la tv di regime comunista comincia con la manipolazione mentale h24 di #COVID2019 seconda parte! CHIUDET… - sandroz_it : @amArizona13 @granati_mauro Comincia tu fammi vedere come si fa a non prendersi il #coronavirus, da morto la libertà non serve a nessuno!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus comincia Coronavirus, comincia la Fase 2 dell’auto. Ecco le nuove regole per mobilità e trasporti Il Fatto Quotidiano Coronavirus, comincia la Fase 2 dell’auto. Ecco le nuove regole per mobilità e trasporti

L’ultimo decreto, che sancisce l’inizio della cosiddetta Fase 2 nel contenimento dell’emergenza Covid-19, riporta nuove misure anche per quanto riguarda la ripartenza del settore automotive. Dal pross ...

Coronavirus: qual è il rischio in gravidanza?

Sebbene i dati disponibili finora siano pochi, le donne in gravidanza positive la coronavirus non dovrebbero sviluppare sintomi gravi e non ci sono prove che possano contagiare i propri figli ...

L’ultimo decreto, che sancisce l’inizio della cosiddetta Fase 2 nel contenimento dell’emergenza Covid-19, riporta nuove misure anche per quanto riguarda la ripartenza del settore automotive. Dal pross ...Sebbene i dati disponibili finora siano pochi, le donne in gravidanza positive la coronavirus non dovrebbero sviluppare sintomi gravi e non ci sono prove che possano contagiare i propri figli ...