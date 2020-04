Coronavirus, come riaprono le scuole in Norvegia e in Cina (Di lunedì 27 aprile 2020) I bambini dopo sei settimane a casa varcano la soglia della loro scuola in questa elementare di Oslo, Norvegia, dove il governo ha annunciato che l'epidemia di Coronavirus è sotto controllo e ha riaperto alla didattica in presenza. I primi a tornare sui banchi sono stati i bambini delle materne, poi quelli dai 6 ai 10 anni. Precauzioni e classi ridotte, massimo 15 alla volta. Una decisione contestata da alcuni genitori dopo che alcuni insegnanti sono risultati positivi a qualche giorno dal ritorno.scuole riaperte anche a Shanghai e Pechino. "Questa assenza invernale è stata molto dura, dice uno studente liceale. A breve dovrò fare anche gli esami per l'ingresso al college e sono stato a casa così tanto. Ora torniamo a scuola dopo più di due mesi, penso che dovrò lavorare molto duramente". La Cina prova a tornare alla normalità dopo ... Leggi su ilfogliettone Come sarà il mondo dopo il Coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come si vive in un dormitorio durante la pandemia. VIDEO Sky Tg24 Metro, bus e tram di Milano si adeguano al coronavirus: introdotta la segnaletica 'Stai qui'

capoluogo della regione più colpita d'Italia dal coronavirus, sarà introdotta una segnaletica apposita. Sui mezzi Atm saranno infatti presenti dei bollini rossi 'Stai qui', così da delimitare la ...

Coronavirus: Moles (Fi), 'Conte scava fossa a Italia, servono ossigeno e libertà'

Ancora una volta Conte fa come gli pare senza passare dal confronto e dall'approvazione del Parlamento". Lo afferma Giuseppe Moles. vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "E tutto questo -aggiunge- ...

