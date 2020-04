Coronavirus | Cina | “Improbabile calo dei contagi in estate’

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) E’ improbabile che l’epidemia di COVID-19 si esaurisca in estate. Il nuovo, ha spiegato oggi in conferenza stampa il dottor Wang Guiqiang, esperto del First Hospital della Peking University, può essere ucciso dopo un’esposizione di 30 minuti a una temperatura di 56 gradi, ma non è possibile che faccia cosi’ caldo in estate. Guardando all’attuale situazione epidemica globale, ha osservato l’esperto cinese, la probabilita’ di una significativa riduzione dei casi di COVID-19 quindi non sara’ elevata nemmeno con l’arrivo dell’estate. Ad oggi, ha aggiunto il dottor Wang, gli esperti non possono escludere la possibilita’ di una prolungata permanenza della COVID-19 nel mondo. E’ inoltre possibile l’insorgenza di nuovi focolai d’infezione in autunno o in inverno nei luoghi di ...