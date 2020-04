Coronavirus: Ceccanti, ‘intervenire per protocolli governo-confessioni religiose’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “E’ del tutto legittimo che varie confessioni religiose, superata la fase più dura dell’emergenza intendano eliminare restrizioni alla libertà di culto che possono apparire ora sproporzionate. E’ altrettanto legittimo che il governo intenda salvaguardare in modo stringente la tutela della salute delle persone, compresa quella di coloro che intendono esercitare la libertà di culto. A tutt’oggi non sembrano esistere ancora soluzioni tecniche condivise che consentano di fare un deciso passo avanti, che però appare concretamente possibile. Problemi di complessità non minore sono stati risolti nei giorni scorsi con le parti sociali. Pertanto appare ragionevole utilizzare il primo strumento normativo a disposizione, il decreto 19 che arriva in Aula giovedì, per stabilire tempi e ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Ceccanti - ‘per app serve legge - un dpcm non basta’**

Coronavirus : Ceccanti - ‘no giustificazionismi su Orban’

Coronavirus : Ceccanti - 'serve risposta innovativa su lavori Camere - fiducioso in Giunta' (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “E’ del tutto legittimo che variereligiose, superata la fase più dura dell’emergenza intendano eliminare restrizioni alla libertà di culto che possono apparire ora sproporzionate. E’ altrettanto legittimo che ilintenda salvaguardare in modo stringente la tutela della salute delle persone, compresa quella di coloro che intendono esercitare la libertà di culto. A tutt’oggi non sembrano esistere ancora soluzioni tecniche condivise che consentano di fare un deciso passo avanti, che però appare concretamente possibile. Problemi di complessità non minore sono stati risolti nei giorni scorsi con le parti sociali. Pertanto appare ragionevole utilizzare il primo strumento normativo a disposizione, il decreto 19 che arriva in Aula giovedì, per stabilire tempi e ...

TV7Benevento : Coronavirus: Ceccanti, 'intervenire per protocolli governo-confessioni religiose'... - MicheleFaioli : RT @StefanoCeccanti: Coronavirus: Ceccanti, per App non si sfugge a legge Consente ricorso a Consulta in caso di sproporzione - Max_Deidda : RT @StefanoCeccanti: Coronavirus: Ceccanti, per App non si sfugge a legge Consente ricorso a Consulta in caso di sproporzione - marioricciard18 : RT @StefanoCeccanti: Coronavirus: Ceccanti, per App non si sfugge a legge Consente ricorso a Consulta in caso di sproporzione - StefanoCeccanti : Coronavirus: Ceccanti, per App non si sfugge a legge Consente ricorso a Consulta in caso di sproporzione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ceccanti Coronavirus: Ceccanti, 'intervenire per protocolli governo-confessioni religiose' Il Sannio Quotidiano Coronavirus, «I congiunti sono anche i fidanzati e affetti stabili». Lo precisa palazzo Chigi

Dopo le parole di Giuseppe Conte di ieri, adesso da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con «congiunti» si intendono «parenti ...

Coronavirus: Ceccanti, 'intervenire per protocolli governo-confessioni religiose'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "E’ del tutto legittimo che varie confessioni religiose, superata la fase più dura dell’emergenza intendano eliminare restrizioni alla libertà di culto che possono apparire ...

Dopo le parole di Giuseppe Conte di ieri, adesso da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con «congiunti» si intendono «parenti ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "E’ del tutto legittimo che varie confessioni religiose, superata la fase più dura dell’emergenza intendano eliminare restrizioni alla libertà di culto che possono apparire ...