Coronavirus: Casellati, ‘Festa dei camici bianchi per premiare coraggio e professionalità’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’istituzione della Festa dei camici bianchi è il giusto e doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di coraggio, professionalità e altruismo di cui il nostro personale sanitario si è reso protagonista nel corso di queste drammatiche settimane di epidemia”. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati, manifestando il suo apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Siae, e condivisa finora da 13.500 cittadini, per istituire dal prossimo 20 febbraio ‘la Festa dei camici bianchi’. “Già la settimana scorsa, in sede di Conferenza dei Capigruppo, avevo espresso il mio apprezzamento e sostegno alla petizione promossa dalla Siae -ricorda- incoraggiando tutti i Gruppi parlamentari a tradurre in una iniziativa legislativa tale proposta. Il Paese intero non ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Casellati - ‘binomio salute-ambiente al centro ripresa economica’

Coronavirus : Casellati - ’non tollero faziosità’ - tensioni al Senato a fine seduta

Coronavirus : Casellati - ‘al termine seduta Senato conferenza capigruppo’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’istituzione della Festa deiè il giusto e doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di, professionalità e altruismo di cui il nostro personale sanitario si è reso protagonista nel corso di queste drammatiche settimane di epidemia”. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta, manifestando il suo apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Siae, e condivisa finora da 13.500 cittadini, per istituire dal prossimo 20 febbraio ‘la Festa dei’. “Già la settimana scorsa, in sede di Conferenza dei Capigruppo, avevo espresso il mio apprezzamento e sostegno alla petizione promossa dalla Siae -ricorda- incoraggiando tutti i Gruppi parlamentari a tradurre in una iniziativa legislativa tale proposta. Il Paese intero non ...

TV7Benevento : Coronavirus: Casellati, 'Festa dei camici bianchi per premiare coraggio e professionalità'... - BEPPESARNO : ...In sostanza un nuovo #DPCM, una nuova #autocertificazione (l'ennesima) un nuovo abuso per via amministrativa sen… - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: Roberto #Fico e Maria Elisabetta #Casellati finora non sono stati in grado di organizzare i lavori del #parlamento al tempo… - CriSStraits : RT @Linkiesta: Roberto #Fico e Maria Elisabetta #Casellati finora non sono stati in grado di organizzare i lavori del #parlamento al tempo… - Moixus1970 : RT @Linkiesta: Roberto #Fico e Maria Elisabetta #Casellati finora non sono stati in grado di organizzare i lavori del #parlamento al tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Casellati Coronavirus, Casellati: Festa dei Camici Bianchi un giusto e doveroso riconoscimento AgCult Coronavirus: Casellati, ‘Festa dei camici bianchi per premiare coraggio e professionalità’

(Adnkronos) – “L’istituzione della Festa dei camici bianchi è il giusto e doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di coraggio, professionalità e a ...

Poliziotto morto a Napoli nel tentativo di sventare una rapina: si cerca uno dei malviventi | Chi era

Il tentativo di bloccare la fuga di una banda di rapinatori è costato la vita, questa notte a Napoli, a un poliziotto di 37 anni. L’agente scelto Pasquale Apicella (leggi chi era) in servizio al commi ...

(Adnkronos) – “L’istituzione della Festa dei camici bianchi è il giusto e doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di coraggio, professionalità e a ...Il tentativo di bloccare la fuga di una banda di rapinatori è costato la vita, questa notte a Napoli, a un poliziotto di 37 anni. L’agente scelto Pasquale Apicella (leggi chi era) in servizio al commi ...