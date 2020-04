Coronavirus, buone notizie dall’Umbria: oggi solo 2 casi su 237 tamponi (Di lunedì 27 aprile 2020) Secondo i dati aggiornati alle ore 8 di oggi complessivamente 1.370 persone, 2 in più rispetto a ieri, in Umbria sono risultate positive al nuovo Coronavirus, gli attualmente positivi sono 371 (-6). I guariti sono 935(+8); risultano 83 clinicamente guariti (+2); i deceduti sono 65 (+1) Dei 1.370 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 106 (-2); di questi 16 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 977 (-31); sempre alla stessa data, risultano 14.100 (+36) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 27 aprile, sono stati effettuati 32.806 tamponi (+237).L'articolo Coronavirus, buone notizie dall’Umbria: oggi solo 2 casi su 237 tamponi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - buone notizie dalla Campania : a Napoli 0 decessi e 5 nuovi casi in 24 ore

Coronavirus - buone notizie dalla Basilicata : su 285 test solo 5 casi positivi

Coronavirus : Toti - ‘buone notizie per papà liguri - potranno tornare in sala parto’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Secondo i dati aggiornati alle ore 8 dicomplessivamente 1.370 persone, 2 in più rispetto a ieri, in Umbria sono risultate positive al nuovo, gli attualmente positivi sono 371 (-6). I guariti sono 935(+8); risultano 83 clinicamente guariti (+2); i deceduti sono 65 (+1) Dei 1.370 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 106 (-2); di questi 16 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 977 (-31); sempre alla stessa data, risultano 14.100 (+36) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 27 aprile, sono stati effettuati 32.806(+237).L'articolodall’Umbria:su 237Meteo Web.

MedicalFactsIT : Coronavirus: buone notizie per chi assume i farmaci antipertensivi #medicalfacts #robertoburioni #coronavirus - BaglioreSidereo : RT @spinozait: La Russa vuole dedicare il 25 aprile alle vittime del Coronavirus. Nella fase due dirà che ha fatto anche cose buone. [@VxVa… - GianPieroCroppo : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus: buone notizie per chi assume i farmaci antipertensivi #medicalfacts #robertoburioni #coronavirus https://t… - GianfrancoGasb1 : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus: buone notizie per chi assume i farmaci antipertensivi #medicalfacts #robertoburioni #coronavirus https://t… - LioKlingo : RT @VillaDonatello: #Coronavirus: buone notizie per chi assume i farmaci antipertensivi. Un articolo appena pubblicato su Circulation Rese… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus buone Coronavirus, buone notizie a Vallo della Lucania: il paziente uno torna a casa L'Occhio di Salerno Coronavirus, tigri sospette anche a Miami

Anche allo zoo di Miami, dopo quello del Bronx, si sospetta che alcune tigri siano state colpite dal coronavirus: test in corso.

Coronavirus: Ft, forse 60% in più morti

Il bilancio delle vittime del coronavirus nel mondo potrebbe essere il 60% più alto di quanto riportato nei dati ufficiali. E’ quanto emerge da un’analisi del Financial Times condotta su 14 Paesi tra ...

Anche allo zoo di Miami, dopo quello del Bronx, si sospetta che alcune tigri siano state colpite dal coronavirus: test in corso.Il bilancio delle vittime del coronavirus nel mondo potrebbe essere il 60% più alto di quanto riportato nei dati ufficiali. E’ quanto emerge da un’analisi del Financial Times condotta su 14 Paesi tra ...