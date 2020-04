Coronavirus, Brusaferro: «Se i contagi salgono siamo pronti a nuovi stop». Rischio seconda ondata in autunno (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaUn passo alla volta. Ne è convinto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, quello più volte citato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, proprio in queste settimane, sta aiutando il governo italiano ad avviare, in sicurezza, la fase 2 dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. «Si fanno dei passetti avanti, si misurano gli effetti e si dà il via libera alle mosse successive» spiega a Repubblica Brusaferro appoggiando in toto le scelte drastiche adottate dal governo Conte. «Riaprire le scuole? Troppo Rischioso» È ancora troppo presto, serve prudenza. «Se si decidono troppe riaperture insieme e tornano a esserci molti casi – spiega Brusaferro – non si capisce dove si ... Leggi su open.online Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “Meglio un passo alla volta. Siamo il Paese pilota perché in Occidente - nessuno ha affrontato questi problemi prima di noi”

