Coronavirus | Brusaferro Iss | “Meglio un passo alla volta Siamo il Paese pilota perché

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Quando parlavamo delle chiusure, dicevamo che ci volevano almeno 15-20 giorni per valutarne gli effetti. La stessa cosa vale quando si riapre, del resto le modalità con le quali si diffonde il virus sono sempre le stesse. Se si decidono troppe riaperture insieme e tornano ad esserci molti casi non si capisce dove si è sbagliato e bisogna richiudere tutto. Meglio procedere un pezzo, senza scordarci cheilperché in Occidente nessuno ha affrontato questi problemi prima di noi”. E’ quanto ha detto a Repubblica il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, a proposito della Fase 2. “La scuola – ha aggiunto il numero uno dell’Iss – secondo i nostri modelli adesso rappresenta un rischio significativo rispettocircolazione del virus. In una fase delicata come ...